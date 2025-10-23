¿û°æÍ§¹á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³®ÀûÌç¾Þ¤Ç½é³¤³°¥ì¥Ýー¥È¡ª¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¥Þ¥«¥í¥ó¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
10·î23Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿û°æÍ§¹á¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ç¸½ÃÏ¥ê¥Ýー¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ìー¥¹·ë²Ì¤ä²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¡¢½é¤Î³¤³°Ãæ·Ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
-¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÇÏ¤¬½é¤á¤Æ¾¡¤Ä¤È¤³¤í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×-
¡Ö¶¥ÇÏBEAT¡×¤Î¸½ÃÏÃæ·Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿û°æ¡£³®ÀûÌç¾Þ¤È¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯¤Ç£±£°4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ìー¥¹¤Î°ì¤Ä¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï1,969Ç¯¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆüËÜÇÏ¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ºÇ¹â¤Ç£²Ãå¤¬£´²ó¤È°ìÅÙ¤â¤½¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤À¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤¬½ÐÁö¡£¿û°æ¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¤È¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤Î¥È¥ì¥»¥ó¤Ë¤â¼èºà¤·¤¿Ãæ¤Ç¸½ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ï£²～£³¼þ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥ìー¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤ÎÃæ¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤ä´Ø·¸¼Ô¤â¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¸½ÃÏ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿û°æ¤â¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¨¤Æ¸½ÃÏ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¨¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÏ·ÊÞ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥é¥Ç¥å¥ì¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Î²°Âæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Âæ¼Ö¤Ç¥Þ¥«¥í¥ó¤ò¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ìー¥¹¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¤¬5Ãå¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤¬14Ãå¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤¬16Ãå¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜÇÏ¤Î£±Ãå¤ÏÍèÇ¯¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤«¤é¤Î±«¤äÄ¾Á°¤Î¹ß±«¤Ë¤è¤ëÇÏ¾ì°²½¡¢ÏÈ½ç¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÇÏ¤¬½é¤á¤Æ¾¡¤Ä¤È¤³¤í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¥ÇÏBEAT¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¡Ö¶¥ÇÏBEAT¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¸á¸å£³»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö£¸»þ¤Ë¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ìÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä«£µ»þ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿û°æ¤Ï£³²ó¤ÎÃæ·Ñ¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÄ«¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥ê¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
£·Ç¯Á°¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¡×¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿û°æ¤¬Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿ÏÃ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿©¤Ù¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ÎÏÃ¤ÏÀ§Èó¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¤Ç¡£