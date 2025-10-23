※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任早々、自慢話で生徒の反感を買い、ボイコットまでされてしまった非常勤講師・岡田。実力で採用されていたと思っていたのに、コネだった事実を校長から突きつけられ、実習生・川合の人気ぶりに嫉妬を募らせた彼女は、男子生徒が川合に告白する場面を目撃し、「不適切な関係だ」と事実をねじ曲げて校長へ告発する。校長に呼び出された川合は身に覚えのない追及に戸惑うも、「誤解ではないですが…」と口を濁してしまう。噂が広まる中、岡田は川合の失墜を願ってほくそ笑むが、ある女子生徒がこの騒動の真実を知り――。



■生徒の思いを踏みにじるようなことはしたくない…

■不適切な関係なんて絶対にない！必死の訴え■心をえぐるあの言葉――自信が崩れていく三村からの告白――その現場が事実とは違う形で校長に伝わっていることについて、誤解を解きたい気持ちはありながらも、三村の気持ちを思うと真実を明かすことをためらってしまう川合。何も言い返せない川合に、校長は失望の言葉を投げかけます。それでも「不適切な関係ではない」という一点だけは、必死に訴える川合。真山も彼女の味方となりフォローに回りますが、騒動を招いてしまった自分への自責の念が募っていきます。そして、岡田の放ったひと言が、そんな川合の心を深くえぐり、自信を奪っていくのでした――。(スズ)