※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は幸せをかみしめるが、つわりが始まると妻はワガママばかり言うようになる。



妻を献身的にサポートしても、その症状は日に日にエスカレート。しばらくして、“実家に帰る”という置き手紙を残して、妻が姿を消してしまう。何度電話をかけても繋がらず、夫は妻の実家へ。すると偶然、義母と遭遇。探り探り状況を確認すると、妻は実家に帰っていなかった。



そんな中、妻から「今から帰るね、早く会いたい」とハート付きのメッセージ届く。だが、すぐに送信が取り消されて…。



しばらく音信不通だった妻の第一声は、「メッセージ見た？」でした…。夫はメッセージを怪しみながらも、とりあえずは「わかった」と受け入れます。そして、妻に今どこにいるのかと尋ねると…？(おにぎり2525)