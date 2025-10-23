ドル円のピボットは１５２．３９円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５２．３９円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値152.57 高値152.79 安値151.82
153.94 ハイブレイク
153.36 抵抗2
152.97 抵抗1
152.39 ピボット
152.00 支持1
151.42 支持2
151.03 ローブレイク
ユーロ円
現値176.95 高値177.05 安値176.31
177.97 ハイブレイク
177.51 抵抗2
177.23 抵抗1
176.77 ピボット
176.49 支持1
176.03 支持2
175.75 ローブレイク
ポンド円
現値203.56 高値203.80 安値202.82
204.95 ハイブレイク
204.37 抵抗2
203.97 抵抗1
203.39 ピボット
202.99 支持1
202.41 支持2
202.01 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値152.57 高値152.79 安値151.82
153.94 ハイブレイク
153.36 抵抗2
152.97 抵抗1
152.39 ピボット
152.00 支持1
151.42 支持2
151.03 ローブレイク
ユーロ円
現値176.95 高値177.05 安値176.31
177.97 ハイブレイク
177.51 抵抗2
177.23 抵抗1
176.77 ピボット
176.49 支持1
176.03 支持2
175.75 ローブレイク
ポンド円
現値203.56 高値203.80 安値202.82
204.95 ハイブレイク
204.37 抵抗2
203.97 抵抗1
203.39 ピボット
202.99 支持1
202.41 支持2
202.01 ローブレイク