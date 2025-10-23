◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ロッテはドラフト１位指名した最速１５８キロ右腕の健大高崎・石垣元気投手の交渉権を獲得するなど、支配下７選手、育成３選手の計１０選手を指名した。オリックスと２球団競合の末、健大カラーの青を基調とした勝負スーツを着用して臨んだサブロー監督が、石垣の当たりくじを引き当てた。

指揮官は、初めてのドラフト会議を振り返り「１００点以上でしょう。満点ですよ。補強ポイントは全部だったので、バランスよく取れたかなと思います。若いチームなので、さらに若い子を育成して、来年から強いチームを作りたい。時間がかかるかもわからんけども、この子たちと、今いる子たちと一緒に、育成しながら勝ちたい」と今季パ・リーグ最下位からの浮上を見据えた。

◆ロッテの指名選手

１位・石垣元気投手（健大高崎）

２位・毛利海大投手（明大）

３位・奥村頼人投手（横浜）

４位・桜井ユウヤ内野手（昌平）

５位・冨士隼斗投手（日本通運）

６位・岡村了樹捕手（富島）

７位・田中大聖投手（Ｈｏｎｄａ鈴鹿）

育成１位・中山優人投手（水戸啓明）

同２位・高橋快秀投手（四国ＩＬ徳島）

同３位・杉山諒外野手（愛知学院大）