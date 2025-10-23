お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が23日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。女優・小芝風花（28）とCM共演中の関わりについて語った。

番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!」にゲスト出演したハライチ。今回は「危険!超・超高額メニューはどれ!?ドボンゴチ」と題して、海鮮イタリアンのお店で行われた。

進行の羽鳥慎一アナウンサーから小芝とCM共演していることを触れられた澤部は「もう何度か撮影もさせてもらってるんですけど、このまんまなんです。天真爛漫みたいな明るい少女のような」とCM撮影でも同企画で見せている姿と変わらないとした。

CMでは声優の木村昴も共演しており「木村昴くんもめっちゃ明るいじゃん。その2人が共鳴しあって、ずっとしゃべってる」と2人が意気投合しているという。その輪に「俺は人見知り、なで肩、丸刈り野郎ですから…」と自虐気味に入っていけないと明かして笑いを誘った。

また小芝と木村の会話内容については「旅行へ行くならどこへ行く?」「この仕事やってなかったら何してる?」と明かし「その架空の妄想トークばんばんやって…俺は入っていけない」と苦笑いした。