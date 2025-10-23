Image: Rad@home Astronomy Collaboratory

アマチュア天文学者たちの協力によって、二重リングのかたちをした珍しい天体が発見されました。

ベン図のようなこの天体は、宇宙でも最も希少で謎に満ちた天体の一つだといいます。

奇妙な電波のリング

2025年10月2日、英国王立天文学会誌『Monthly Notices of the Royal Astronomical Society』に発表された論文によると、この天体は「ORC」と呼ばれ、2つに重なったリングの特殊な構造を持ちます。なお、ORCは「Odd Radio Circle」の略で、日本語では「奇妙な電波サークル」という意味です。

ORCは磁場の影響を受けるプラズマで構成されていて、人間の目では見られません。電波望遠鏡を使って観測することができます。そのスケールは桁外れに大きく、天の川銀河の10〜20倍ほどとも言われています。

「ORCは、これまで観測された中でも最も奇妙で美しい宇宙構造のひとつです。そしてそれは、銀河とブラックホールがどのように“手を取り合って”進化していくのかを解き明かす重要な手がかりを秘めているかもしれません」

と研究の筆頭著者であり、市民科学のオンラインコミュニティ「RAD@home Astronomy Collaboratory」の創設者であるAnanda Hota氏は声明の中で述べています。

市民科学が大貢献

ORCが初めて発見されたのは2019年とつい最近で、その構造はほとんど解明されてません。これまでのわずかな観測例からは、銀河同士やブラックホールの合体による衝撃波、あるいは超新星の残骸である可能性が示唆されています。いずれの場合も、ORCはほとんど例外なく大質量の銀河の近くに現れるため、両者の間には何らかの関連があると考えられています。

今回発見されたORC「RAD J131346.9+500320」は、これまでで最も遠く、かつ最も強力なものでした。そしてこの発見に大きく貢献したのが、「RAD@home Astronomy Collaboratory」の参加者たちでした。

参加者たちは、低周波電波干渉計（LOFAR）のデータを用いてこの奇妙な電波パターンに気づき、ヨーロッパ各地の電波望遠鏡ネットワークでの観測によってこの現象を発見したのです。

未解決の謎

Image: Rad@home Astronomy Collaboratory

ORCはワームホールの入り口や、ブラックホールの衝突などによる衝撃波、あるいは高エネルギー粒子を噴出させる強力なジェットではないかと考えられてきました。

今回の新発見は、さらに別の可能性も示唆しています。それは、もしこれらの輪が複数の大質量星が同時期に超新星爆発を起こしたことで銀河風が生じ、電波を放出した結果だとしたら？というもの。銀河風とは銀河の内部から外部へと流出するガスの流れのことです。

Hota氏は、銀河中心部で大規模な爆発的現象が発生し、その結果生じた衝撃波や爆風により、磁化されたプラズマの古代雲が再活性化され、電波リングとして再び輝き始めた可能性があると説明しています。

過去のORC観測で発生源が一致しなかった理由も、これで説明できるかもしれません。 また、研究者たちが近傍で発見したもう2つの電波信号も、この仮説を支持しています。2つの電波信号は密集した銀河団の中にある2つの巨大銀河であり、強力なプラズマと電波のジェットを噴き出していたのです。その活動と周囲の環境が組み合わさって、これらの輪の形成に寄与した可能性が高いと研究者たちは述べています。

「今回の発見は、ORCや電波の輪が単なる孤立した珍現象ではないことを示しています」

と語るのは、ポーランドの国立核研究センターの天文学者であり、研究共著者のPratik Dabhade氏。

さらに、

「市民科学者たちがこれを見つけ出したという事実は、AIによる機械学習の時代においても“人間のパターン認識能力”がいかに重要であるかを改めて示しています」

と付け加えました。