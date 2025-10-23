　23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8680円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては38.39円高。出来高は3715枚となっている。

　TOPIX先物期近は3255.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48680　　　　　 +10　　　　3715
日経225mini 　　　　　　 48680　　　　　 +15　　　 61671
TOPIX先物 　　　　　　　3255.5　　　　　+2.5　　　　3269
JPX日経400先物　　　　　 29345　　　　　 +80　　　　 223
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+0　　　　 243
東証REIT指数先物　　売買不成立

