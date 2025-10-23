日経225先物：23日22時＝10円高、4万8680円
23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8680円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては38.39円高。出来高は3715枚となっている。
TOPIX先物期近は3255.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48680 +10 3715
日経225mini 48680 +15 61671
TOPIX先物 3255.5 +2.5 3269
JPX日経400先物 29345 +80 223
グロース指数先物 723 +0 243
東証REIT指数先物 売買不成立
