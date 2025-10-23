中国でわざと財布を落としてみたら……実験動画に反響

中国のSNS・微博（ウェイボー）で、外国人男性が中国の街中で財布を落とす実験を行った動画が反響を呼んだ。

微博で36万のフォロワーを持つアカウントが転載した動画には、フランス語で「中国で財布を落としちゃった」との字幕が付けられており、中国の街中で黒人男性がスマートフォンを取り出しながら財布をわざと地面に落とす様子が映っている。

男性は財布の近くをしばらく行ったり来たりした。人通りが多く、約1分30秒の間に歩行者や電動バイクに乗った人が数十人通ったものの、誰も財布を拾わず。中には財布を踏んでいく人までいた。



この話題は微博でトレンド上位に。中国のネットユーザーからは「通行人が多いと逆に拾わない」「（この様子を）撮影しているカメラは隠してあったのか？」「実際のところ、ほとんどの人が詐欺だと思ったから拾わなかったんだろう」「拾った途端に持ち主が現れて、『財布の中身が減ってる』と言いがかりをつけられる。数十年前の手法だ」「私なら脇に蹴っ飛ばす」といった声が寄せられた。

また、「財布なんて今どき誰も使ってないからな」「悪いけどこっちはスマホ決済なんだ」「（財布は）ひと目で中国人のものじゃないと分かる。なぜなら中国人はもう財布を使わなくなったから」「こんなのわざとだってすぐ分かる。今の時代、誰が財布なんて使ってるんだよ」「若者はこれが何かすら分からないんじゃないか」といった声も多かった。

このほか、「われわれは彼らのおもちゃなのか？中国人を試すような動画ばかり。どうかしてる」「こんなのばっかり。本当にうんざりだ。誰か一人でも誤った行動を取ったらどうだっていうんだ？」「『ごみ』をポイ捨てしないでくれ」といったコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）