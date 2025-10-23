プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ヤクルトは法政大学の内野手、松下歩叶選手を単独で1位指名に成功しました。

東京六大学野球では、通算打率.283、12本塁打を記録。7月の日米野球では第4戦で本塁打を放つなど、最高殊勲選手賞に選ばれました。

新たに就任した池山隆寛監督は、「予想では重なるクジだと思っていたので、なくてホッとしています」と笑顔。

「まずは内野手の補強ポイントだった。松下くんは打っても守っても必ず中心になってくれる将来のある選手なのでよかったです」と話し、満場一致で指名が決まったことを明かしました。

また「チームの再建に必要な選手だと思っている」と期待。池山監督の豪快なフルスイングで親しまれた愛称“ブンブン丸”にちなみ、「思い切りのよさは私譲りも継承していただいて、魅力のある選手になってほしい」と話しました。

またソフトバンクがDeNAとの競合で交渉権を獲得したスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手について言及。「話題性十分だし、まだ大学生だし、チームの再建には1位でいく勇気はなかった。長打力を持っている選手は魅力的だね」と語りました。