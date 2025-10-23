「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ロッテから６位指名を受けた岡村了樹捕手（１８）＝富島高＝はオリックスに１位で指名された藤川敦也投手（１８）＝延岡学園高＝とは３年時の夏の甲子園をかけた宮崎県大会で対戦。３安打を放つなど、大活躍で延岡学園校を破った。

藤川の存在については「全国的にも有名な選手。意識していないと言ったら嘘になる。打ってやろうって気持ちはずっと持ってやってきました」と闘志をむき出しにした。続けて「対戦したい。自分は藤川くんは打ってる方だと思います」と自信をのぞかせ、対戦を心待ちにしていた。

目標とする現役選手にはＤｅＮＡの松尾を挙げた。「バッティングもそうですし、肩も強いし、コントロールも良いというところにおいて自分の目標です」と憧憬の思いを吐露していた。

自身の持ち味については「強肩強打を売りにして、やっていきたい」飛躍を誓った。

この日は大勢の野球部員とともに、指名を待った。指名後は部員たちに胴上げされるなど、愛されキャラ。明るい性格も魅力の一つだ。

出身は人口２０００人の宮崎県・椎葉村。同村出身者としては初のプロ野球選手となる。