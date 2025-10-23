「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、12球団で計73選手が本指名を受けた。育成指名も含めると計116選手が指名を受けた。各球団の色が出たドラフト戦略。ネット上では12球団のファンがさまざまな反応があり、その声を集めた。

【ソフトバンク】

「佐々木麟太郎は果たして入団するのか…」、「王会長からの直電で佐々木麟太郎の心は動くのか…」、「そこまで佐々木麟太郎を評価してるとは思わんかった」、「もし佐々木麟太郎が入団して活躍したら編成大勝利」、「大山北斗はドラフトの超隠し玉だったから育成指名されてよかった」

【日本ハム】

「化けたらとんでもなさそうな選手ばっかり」、「今年はインターナショナルな感じ？」、「名前だけ見たらメジャーのドラフトなのか？」、「日ハムぽいな」

【オリックス】

「高卒多くて将来伝説ドラフトになっててもおかしくない」、「現時点では全く評価できん」、「めっちゃ高校生で思い切ってる」、「まあまあ良いと思う」、「独自路線だなｗ」

【楽天】

「藤原、伊藤の2人で先発の救世主なってくれ」、「これは当たりじゃない？」、「これはえぐい」、「神ドラフトの予感」

【西武】

「小島が森友哉みたいになりそうで恐ろしい」、「再建期らしいドラフトやな」、「育成ドラフト含めて神すぎる」、「もう来年が楽しみ」、「120点ドラフト」

【ロッテ】

「ネームバリューやばすぎる、ドラフト評価高そう」、「石垣くんと毛利くんに取れたのデカすぎる」、「石垣＆毛利はズルいでしょ」、「凄く良さそう」