「コーデ考えるの苦手」→【ハニーズ】で見つけた！ 1枚でコーデ完成♡「優秀ワンピ」

コーデがパッとしない……。そんな大人女性におすすめしたいのは、1枚でサマ見えするワンピース。フェミニンな雰囲気のピンタックや、シーズンムードを盛り上げるニット素材を採用したワンピを、今回は【ハニーズ】から紹介します。大人に似合うデザインが手に取りやすい価格で手に入るから、お気に入りカラーをぜひGETして。

フロントのピンタックが女性らしいアクセントに

【ハニーズ】「ピンタックシャツワンピ」\3,680（税込）

フロントの上品なピンタックとボリューム袖がポイント。ゆったりとしたシルエットで体型カバーも狙えるワンピは、大人のデイリーコーデで活躍しそうです。1枚でサマになるうえ、パンツとレイヤードしたり羽織りとして使ったりもでき、幅広い着こなしが楽しめます。チャコール・ネイビー・スモーキーブルーの3色展開。

ストンと落ちるシルエットでキレイ見え

【ハニーズ】「ニットワンピース」\2,980（税込）

ストンと落ちるIラインシルエットで、洗練された雰囲気がまとえそうなワンピ。公式サイトによると「軽くてもちもちとした、なめらかな素材」とのことで、ニットのチクチク感が苦手な人でも着やすそうです。膝下丈なので、ショートブーツと合わせた秋らしいスタイルもおすすめ。シンプルでオンにもオフにも使いやすく、秋コーデで出番が多くなるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M