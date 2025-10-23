こんなものまであるのーーッッ？！（驚）【3COINS】今のうちに買いたい「トラベルグッズ」

旅行や年末年始の帰省に備えて、便利な「トラベルグッズ」をチェック！ 快適な移動をサポートしてくれそうなアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】にプチプラで登場しています。今回は、荷物が増えた際に役立つアイテムをピックアップするのでお見逃しなく。

2本で支えてくれる「キャリーケースバンド」

キャリーケースの上にのせた荷物を、2本のバンドでホールドしてくれるこちら。バンドはキャリーケースの持ち手にボタンで留められるようになっており、その場で簡単に取り付けられる便利仕様です。のせる荷物のサイズにあわせてバンドの長さ調節もでき、快適に移動できそうです。値段は\550（税込）。

もう置き場所に困らない！「キャリーケースドリンクホルダー」

キャリーケースに取り付け可能なこちらは、ドリンク容器をスポッと差し込める便利なアイテム。ペットボトルをバッグから取り出す手間を省けて、置き場所に困りがちなカップコーヒーもホルダーに入れることができます。値段は\550（税込）。背面にはポケット付き。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino