日本時間25日にワールドシリーズ開幕

米大リーグのドジャースは2年連続の世界一をかけ、24日（日本時間25日）開幕のワールドシリーズでブルージェイズと激突する。大谷翔平投手らは22日（同23日）、初戦が行われる敵地のカナダ・トロントへ。チーム公式インスタグラムでは離脱していた選手が航空機に搭乗する写真も公開され、ファンも注目している。

カメラに鋭い視線を送るフリーマンがいる。大谷は凛々しい表情で遠くを見つめ、山本由伸、佐々木朗希は笑顔。チーム公式インスタグラムが「次は：ワールドシリーズ」として敵地へ向かう選手の写真を投稿し、そこにはこれまで離脱していた選手の姿もあった。

地区シリーズ第4戦の前にロースターから急きょ外れたスコット。下半身にできた腫瘍の除去手術を受けたことが理由だとデーブ・ロバーツ監督は説明し、規則によりリーグ優勝決定シリーズにも出場資格がなくなっていた。

また、イェーツの姿もあり、2人を確認したファンからは「なぜタナー・スコットが搭乗しているんだ」「なぜイェーツとスコットが飛行機に？」「何でスコットいるの」「タナーが（失敗したセーブのうち）1セーブでも上げていればホームフィールドアドバンテージが得られたのに」などと困惑する声も上がっていた。

スコットは4年7200万ドル（約119億2000万円＝当時）の契約で今季ドジャース入りし、開幕からクローザーを務めた。シーズン61試合に登板したものの防御率4.74と振るわなかった。イェーツも50試合で防御率5.23。米ファンの風当たりは強かった。



（THE ANSWER編集部）