プロ野球ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。西武は4位で東北福祉大の堀越啓太投手を指名。“164キロ右腕”がこの順位まで残っていたことに、Xの野球ファンは騒然となった。

西武は事前の公表通り、1位で明大・小島大河捕手を指名。一本釣りに成功すると、2位で中大の岩城颯空投手、3位で中京大の秋山俊外野手を指名した。

野球ファンが騒然となったのは4位の堀越だった。花咲徳栄から東北福祉大に進み、非公式ながら最速164キロを誇る右腕。上位で消えず4位で指名できたことに、Xでは様々な声が上がった。

「堀越投手、よく4位まで残ってたよな」

「東北福祉の堀越は4位まで残ってたの意外すぎた」

「堀越って4位まで残るんや」

「堀越くんまだ残ってたんや」

「堀越4位で獲れたの美味しすぎない？」

「次世代型平良獲得」

「堀越残ってたの今知った、4位はうまいな」

「堀越投手は抑え出来ますよ。最高ですよ、本当に」

西武は5位で山村学園高の横田蒼和内野手、6位で四国銀行の川田悠慎内野手も指名。育成7選手を含め計13選手のドラフトとなった。



（THE ANSWER編集部）