¡¡µð¿Í¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÁáÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£²¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ë£²°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Æ±´ü¤Î°ËÆ£¼ùÅê¼ê¤ÎÄ¾¸å¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡Ö¡Ø¼ù¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½é¤á¤ÎÊý¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤È¥µ¥¤¥É¤Î´Ö¤«¤é¡¢ÆÈÆÃ¤Î³ÑÅÙ¤ÇºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂçÀª¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö±¦¤Î¥µ¥¤¥Éµ¤Ì£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÀªÁª¼ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÊü¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡×¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤Î±¦ÏÓ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£