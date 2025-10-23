ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÌäÂê¤Ç»ä¸«¡Ö¶¯¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¡ØÂÇ¤¿¤Ê¤¤ãÌµÀÕÇ¤¡Ù¡ØÂÇ¤Ä¤Ê¤ó¤Æ´í¤Ê¤¤¡Ù¡Ä¤É¤Á¤é¤ÎÀ¼¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤µ¤ó¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£Â¾¿Í¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤³¤Î¹Í¤¨Êý¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Î¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢·ë²Ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×
¡¡¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡£¤½¤³¤Ë¤·¤«Åú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ØÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÂÇ¤Ä¤Î¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤â¡È¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ëÍ¦µ¤¡É¤ò»ý¤È¤¦¡Ù¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£