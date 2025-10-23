◇プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD

緊張した面持ちで指名を待ったが、未来富山・江藤蓮の名前が読み上げられることはなかった。育成枠での指名は事前に各球団へ断りを入れており、支配下指名なしの場合は会見も行わない予定だった。だが、学校のある富山だけでなく、地元・長野からも集まった約40人の報道陣を前に、自らの意志で気丈に対応した。

「プロの世界はとても厳しいっていうのを痛感しました。この悔しい思いを忘れずに、自分と向き合って頑張っていきたいと思います」

ドラフト会議開始直後からハプニングに見舞われた。通信環境のトラブルで会場に用意された大型スクリーンに映像が映し出されず、健大高崎・石垣元気やスタンフォード大・佐々木麟太郎の1位競合抽選をチームメートらとスマホの画面で見守った。

各球団の1位指名が確定し、休憩を挟んで2位以降の指名が始まると、祈るような思いでスクリーンを見続けた。

「最後まで分からないな、と思っていたんですけど、（指名が）ないのかなっていう気持ちは少しずつ大きくなっていきました」

午後7時すぎ、全12球団の「選択終了」により江藤のドラフトは終わりを告げた。

今年4月に参加した高校日本代表候補の強化合宿で評価を上げた最速145キロ左腕。今夏の富山大会は4番打者も務め、決勝戦で155球完投＆本塁打の活躍で創部8年目のチームを春夏通じて初の甲子園出場に導いていた。

今後の進路は大学進学を希望している。

「4年後にドラ1でプロ野球選手になります」

短い言葉に悔しさをしまいこみ、真っすぐに前を向いた。