¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¢¸¥¶âµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¤òº£¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤Ø¡Ä¼«Ì±´Þ¤àÂ¾ÅÞ¤Ë»¿Æ±¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï£²£³Æü¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤òº£¹ñ²ñ¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãì¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò´Þ¤àÂ¾ÅÞ¤Ë»¿Æ±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Î¾ÅÞ°Æ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñËÜ¶â¤äÁÈ¹ç°÷¿ô¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯´Ö£·£µ£°Ëü¡Á£±²¯±ß¤È¤¹¤ëÁí³ÛÀ©¸Â¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±°ìÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ÏºÇÂçÇ¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¯ÅÞ¤Î¸¢¸Â¤äÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¡ÖÀ¯ÅÞË¡¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢Æ±Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ëÀ¯ÅÞ¤Î¤ß¤¬´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¼«Ì±¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤º¡¢¸øÌÀ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ç°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£