SUPER EIGHTの村上信五さんが、「虎ノ門広告祭」で行われたセッション『村上信五の「エンタメ×テック未来予想」』に登壇しました。



【写真を見る】【 村上信五 】バーチャルタレント「AIシンゴ」は “各局軒並み断られた” 運用は継続中 ”制御すればリスクはほぼゼロ”





自身をモデルとしたバーチャルタレント「AIシンゴ」を運用している村上さん。“アバターのタレントが暴走・暴発するリスクなんて、プログラミングで制御していればほぼ0になる。サイバー攻撃とかくらったら別ですけど” “タレントとかスタッフが使いこなせる最低限の知識がないから、変な怖さとかリスクにつながっているんじゃないかな” と語り、知識と意欲があればAI運用のリスクを小さく出来るという考えを示しました。

さらに、村上さんは「AIシンゴ」について “めっちゃ出演させようとしてます。いくつかの局にホンマに持っていったんですよ” と、テレビ局に売り込んでいたことを告白。しかし、” 軒並み断られました”とのこと。





その理由について、“（AIシンゴの発言の）責任の所在もありますし、元のデータがどこやねんっていうところ” と解説。 “考え方に関しては僕ですけれども、サーバーとかの問題もありますよね。それをどこから引っ張ってきてるんですか？っていう” と、万が一の場合の「責任の所在」が課題となっていることを明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】