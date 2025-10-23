◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

中大の皆川岳飛（がくと）外野手が巨人から４位で指名された。「ものすごくほっとしています。自分だけの力ではない。家族や見守ってくれている後輩や指導者の方たちのおかげで、夢であるプロ野球選手になれた」と感極まった。

皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、今秋の東都大学野球リーグ戦では、ここまで１０試合に出場して３５打数１５安打の打率４割２分９厘で９打点。強肩や走力も兼ね備えている。「目標は阿部監督、同じ外野手である亀井さん。球界を代表する選手になれるように、練習を頑張って、中央大に恥じないようないい選手になりたい。１年目からレギュラーを取れるように頑張りたい」と意気込んだ。

担当の円谷スカウトは「走攻守でポテンシャルの高い右投左打の外野手。投手として１４７キロを記録する肩力、一塁到達タイム４秒を切る走力、ホームランを打てる長打力、三振の少ないコンタクト能力、安定した守備力と５ツールがそろった好選手」とコメント。阿部監督は「外野手はウチの課題なので。あの順位で守備がうまい選手をとれたのでね。もちろん打つほうも期待してる」と活躍を願った。