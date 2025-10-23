11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが23日に更新され、オリジナル番組「Money is Time」の概要が発表された。

同Xは「ずっとやり続けられるパフォーマンスをすれば、無限に稼げる夢の企画が誕生！ブローカーが自ら厳選した“お金が欲しい”５人の挑戦者を引き連れ、特別なパフォーマンスを披露します。審査員たちを魅了し、多くのお金を稼ぐことはできるのか！？」と紹介した。

睡眠導入コンテンツ「ダウプラボイス」、松本人志が仕掛ける新感覚トーク「7：3トーク」など、同アカウントを通じて様々なオリジナル番組の概要を発表。ファンからは「面白そうすぎる」「色々出てきて楽しみしかない」などの反応が寄せられていた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。