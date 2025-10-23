◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

東洋大の最速１５５キロ右腕・島田舜也投手（２２）はＤｅＮＡから２位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで会見し、１位指名されなかったことには「悔しい気持ちもある」と言いながらも、横浜出身、横浜育ちとあって「（プロとして）地元でできることはうれしい」と喜んだ。家族はＤｅＮＡのファンクラブに入っているという。

「野球を楽しむこと」がモットーで、自他ともに認めるマイペースだが「最終的にはメジャーを目指している」と明言。まずは体の土台づくりをして「１６０キロは投げたい」と意気込んだ。

ＤｅＮＡには木更津総合高時代の先輩、篠木健太郎（２３）がいる。「篠木さんのように魅力あるストレートが投げられるように、教わりたいと思います」とプロデビューの日を心待ちにしていた。

◆島田 舜也（しまだ しゅんや）２００３年４月３０日、神奈川・横浜市生まれ。２２歳。坂本レッドジャガーズ、横浜泉中央ボーイズを経て木更津総合高卒。１８５センチ、９５キロ。右投右打。