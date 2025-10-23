原田葵アナ、“先輩”永島優美は憧れ「本当に大好きで、その思いをしっかり伝えてた」
フジテレビの原田葵アナ（25歳）が、10月23日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。元フジテレビアナウンサー・永島優美の姿を見てアナウンサーになりたいと思い、「本当に大好きで、その思いをしっかり伝えてた」と語った。
元フジテレビアナウンサーの永島優美が、父（永島昭浩）と共に番組のゲストとして登場。永島はフジテレビ退社後初めてのフジテレビ出演で、「レインボーブリッジ渡ってくる感じ、景色キレイだな」と思ったと話す。
ハライチ・岩井勇気の「退社のタイミング、お見事でした」とのイジリを受けた後、木曜レギュラーの原田葵アナが「ギリギリかぶれたんですよ、永島さんと」という言葉に、永島は「ありがたいことに（原田が）入社してからずっと慕ってくれてるんですよ。家にも来てくれて」と関係性を語る。
ハライチ・澤部佑が「まずは、エースアナにハマっておこう、と」と原田アナをイジったが、原田アナは「違う違う。本当に違います。FNSで永島さんの姿を見て、アナウンサーになりたいと思ったから、本当に大好きでその思いをしっかり伝えてたんです」と語った。
