「日本のEV界隈では一番好きなデザインかも」 ホンダの「新SUV」に反響の声！ JMS2025で日本初公開の「0 SUV」はどんなモデル？ ホンダ独自の車載OS「ASIMO OS」も搭載

日本導入予定の新型SUVに反響多数

ホンダは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、「Honda 0 SUV Prototype（以下、0 SUVプロトタイプ）」を日本初公開します。

「Honda 0シリーズ」の第1弾となる、中型SUVのプロトタイプに対して、どのような反響があったのでしょうか。

開放感スゴすぎる！

同プロトタイプは、「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」というシリーズ共通の開発アプローチをSUVに適用したEVモデルで、開放的な視界と自由度の高い広々とした居住空間が特徴となっています。

外観デザインは、2024年に発表されたコンセプトカー「Space-Hub」の思想を基にしており、視認性の良い大きなガラスエリアと流麗なプロポーションが特徴的です。リア部分には、先進性を強調するU字形状の一体型テールランプのほか、シリーズ共通の新しい「H」マークも装備されています。

室内も「Thin, Light, and Wise.」の考え方に基づいて設計され、開放感あふれる空間を重視。大きく開口するガラスルーフや大型ディスプレイによって、未来的で居心地の良い空間が演出されています。

先進技術としては、ホンダ独自の車載OS「ASIMO OS」を搭載しており、OTA（Over The Air）によってソフトウェアが継続的に進化し、ユーザーに最適化された体験を提供することを目指しています。さらに、ドライバーが前方を見なくても良い状態での走行が可能なレベル3自動運転技術の適用範囲拡大も進められる方針です。

パワートレインについての詳細はまだ公表されていませんが、専用のEVアーキテクチャーが採用されることが決定されており、北米市場ではNACS規格の充電ポートを採用することも明らかにされています。

0 SUVプロトタイプはすでに世界的な注目を集めており、ネット上では、「意外と好きかも」「すごい存在感」「日本のEV界隈では一番好きなデザインかもしれん」といった好意的な意見のほか、「SUVばっかり。そうじゃないデザインって、もはや売れないのかな」「アメリカ人の好みのデザインなのかな？なんかカクカクしてる」「前だけ見たら若干“ダッジ”っぽい」などといったコメントも寄せられています。

なお、同モデルの市販モデルは2026年前半に北米市場で先行して導入され、その後、日本や欧州を含むグローバル市場で展開される予定です。生産は米国オハイオ州の「Honda EV Hub」というEV生産拠点が担当する計画となっています。