LINE交換した途端「お願いがあるの」。ママ友の“急接近”に、嫌な予感しかしない【ママリ】

近所のママが突然距離を縮めてきた…

小３、小１の娘がいます。



近所の小５、小１の子どもがいるママさんとのことでご相談したいことがあります。



ママさんは正社員で働いていて、小１の下の子は学童に通っていて、小５の上の子は学童をやめたそうです。



我が家は２年前に今の家に引っ越してきて、私は専業主婦です。

昨年まではママさんの下の子とうちの下の子の幼稚園が違うので交流はありませんでした。



下の子同士が4月に入学して同じ小学校になり、クラスは違うのですが、ママさんから下の子同士一緒に行かせようよーと言われましたが、うちは上の子も下の子も近所に仲良いお友達がいるからその子達と一緒に行くことになっているのでじゃあみんなで一緒に行きますか？と聞いたら、そうか～、じゃあいいやと言われ、ママさんの上の子と下の子の２人で行くことになりました。



近所ですが、学校別々で行くことになり、上の子同士は学年も違って遊ぶ約束などはしないので仲良くはしていないです。下の子同士も同じクラスではないし、うちは学童行っていなくてママさんの下の子は学童に行っているので放課後遊ぶこともないです。



下の子同士一緒に行こうよと言われたときにLINE交換しようよと言われて交換してしまったのですが、ママさんからは今までは幼稚園も違くて交流できなかったけどこれからは仲良くしたいと言われました。私は仲良くしたいとは言わずに、これからよろしくお願いしますと返信したのですが、ママさんから、子ども達だけでお留守番させるときがあるかもしれなくてその時は心配なからその時は連絡させてもらうねと連絡がきて、それは預かってほしいってことか、だから急に距離が近くなったのかと思い、既読スルーしていました。



今日、突然、家にいる？と聞かれ、今いませんと伝えたらお願いがあるんだけど、話が長いから今度会ったときに話すねと言われました。預かってほしいという内容ですかね？？みなさんならどう思いますか？ 出典：

ご近所付き合いは大事ですが、大変な部分もありますよね。この記事では、同じ小学生の子を持つ近所のママとの関係性に悩んでいるといった投稿を紹介します。下の子同士が同じ学年のご近所ママから急に距離を縮めて来られたという投稿者さん。その人は正社員として働いていて、子どもたちだけで留守番になることもあるようなのですが…。

近所に同じ年ごろの子どもを持つ親がいてくれると心強いですが、何かに巻き込まれる可能性もあるので、付き合いは慎重にいきたいですよね。投稿者さんの場合は、それまでほとんど付き合いがなかったママから急に距離を縮められて警戒している様子。



確かにまだあまり知らない仲なのに、責任重大なことを頼まれるのは嫌ですね…。

何か思惑がありそうなご近所ママにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

預かって欲しいってことだと思います。それか、別々で行かせてたけど一緒に行かせて欲しいとか？

どちらにしても、ずっと避けるのは近所なので難しそうですし…一旦話は聞きますが預かって欲しい内容でしたら、断ります😅 出典：

なんだかめんどくさそうな感じがするので、

私なら会う日の後もすぐに予定があると言って

早めに切り上げられるよう、でも要点は聞けるように一応お話は聞く時間はとります。



預かってほしいとかって内容なら、

何かあっては怖いので預かることは出来ませんとキッパリ断ります… 出典：

ご近所さんということもあって、角が立たないようにしたい様子の投稿者さんですが、それでももし何か頼まれたとしても無理に引き受けることはありませんよね。できないことはできないとはっきり言ってしまっていいでしょう。ましてや子どもが関わってくることであれば、なおさら何かあっては遅いですよね。



夫は「自分だったら助ける」と言っていたようですが、基本的に帰りも遅く助けを求められない状況で大変になるのは投稿者さんです。アドバイスにもあったように、そのママと会う際は終わりの時間を決めてから話し合うと断りやすいかもしれませんね。

記事作成: sa-i

