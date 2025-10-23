秋に行きたい「長野県の穴場秘境」ランキング！ 2位「奥裾花渓谷」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然がいっぱいで気持ちよさそうなのと広いので存分にいい空気が楽しめそうなので」（40代女性／岐阜県）、「秋の紅葉と、その奥に広がるブナの原生林の雄大な景観が魅力だから」（40代女性／福井県）、「太古の歴史を感じる地層と紅葉を楽しめるから」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「絶景の中をハイキングするのに最高の季節だから」（40代男性／神奈川県）、「星空が魅力的。秋に向けて星がよく見えます」（30代男性／静岡県）、「ナナカマドの赤やダケカンバの黄色の紅葉、白い岩肌と色とりどりの山が見られるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「ロープウェイから見える山肌一面の紅葉は本当に綺麗だから!!」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：奥裾花渓谷（おくすそばなけいこく）／48票長野市にある奥裾花渓谷は、壮大なブナの原生林に囲まれた秘境です。特に、奥裾花ダムより奥の山は手つかずの自然が残っていて、静かな中できれいな清流と原生林の美しさを堪能できます。秋にはブナの葉が黄金色に染まり、渓谷全体が鮮やかな紅葉に包まれます。人里離れた場所にあるためまさに穴場感があり、北アルプスとはまた違った雄大で静かな長野の秋を満喫できるスポットです。
1位：千畳敷カール（せんじょうじきカール）／53票中央アルプスに抱かれるように広がる「千畳敷カール」は、氷河期の名残がつくり出した巨大なお椀型の窪地です。標高はおよそ2612mで、駒ヶ岳ロープウェイに乗れば、わずか数分で雲の上の世界へとたどり着きます。夏には色とりどりの高山植物が咲き誇り、秋にはナナカマドやダケカンバが山肌を赤や黄色に染め上げます。見下ろす一面の紅葉は、まるで自然が織りなす壮大なじゅうたん。ロープウェイの窓から眺める渓谷の紅葉も見事で、思わず息をのむ美しさです。日本の中でもいち早く紅葉が始まり、季節の移ろいを全身で感じられます。
回答者からは「絶景の中をハイキングするのに最高の季節だから」（40代男性／神奈川県）、「星空が魅力的。秋に向けて星がよく見えます」（30代男性／静岡県）、「ナナカマドの赤やダケカンバの黄色の紅葉、白い岩肌と色とりどりの山が見られるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「ロープウェイから見える山肌一面の紅葉は本当に綺麗だから!!」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
