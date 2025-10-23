¡Ö¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤ÎÉô²¼¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ä¡Ö¸ÄÀ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÉô²¼¡Ä¡Ä¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤à¾å»Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬µöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÉô²¼¤«¤é¤ÎµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¡È¤â¤¦ÌµÍý¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àËÜ Çº¤á¤ë¾å»Ê¤Ø¤Î½èÊýäµ¡Ù¡Ê²ÃÆ£µþ»ÒÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÉô²¼¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶³¦Àþ¤Î°ú¤Êý¤ÈÅÁ¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÉô²¼¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÌó8³ä¡£¤â¤Ã¤È¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò°ì¼ê¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÉé²Ù¤Î¹â¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¾å»Ê¤ÎÇº¤ß¡Ë
ºòº£¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎ±³Ø¤ä³°»ñ´ë¶È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤Ï¡Ö´÷Øß¤Î¤Ê¤¤Î¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÆÈ¼«À¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤ÎË¤«¤µ¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡¢Æþ¼Ò5Ç¯ÌÜ¤ÎZ·¯¤âÆ±ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ç¤¹¡£µÒÀè¤Ë¥Ó¡¼¥µ¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢¡ÖÈà¤ÎÉþÁõ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òZ·¯¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬²ÝÄ¹¡¢»Å»ö¤È¤ÏËÜÍè¡¢À®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤¿ÌÜ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤ÏSNS ¡ÊX, Instagram, YouTubeÅù¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Êº£¤Î¼ã¼Ô¥¿¥¤¥×¤ò²æ¤¬¼Ò¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬·¯¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤È¹ç¤ï¤»¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¼þ¤ê¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¼Ò¸òÅª¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â²÷³è¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ë¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤¬¡Ö¥¨¥¤¥¸¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¤Âå¡×¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»öÎã¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡¦¸ÄÀ¤ÎÂº½Å¡Ë¡×¤È¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡ÊÁÈ¿¥Ãá½ø¤ÎÊø²õ¡Ë¡×¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú1¡Û³ÎÇ§¤¹¤ë
ÏÀÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸ÜµÒ¤«¤éÃí°Õ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡×¤ËÃå´ã¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤¹¤Ù¤¡Öµò¤ê½ê¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ê¸ÄÀ¡Ë¡×¤¬¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤ËÀ¢¤êÂØ¤ï¤Ã¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÂ¾¼Ô¤ä¼þ°Ï¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡Ê»Å»ö¤ÎÏ¢·È¤ä¶ÈÀÓ³ÎÊÝ¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¹ÔÆ°¡ÊÉô²¼¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Ë¡×¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê²ñ¼Ò¤ËÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÌò³ä¤ò¼¹¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÂÅÙ¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÂÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«Äê¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú2¡Û¶³¦Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¼«Ê¬¤ÈÉô²¼¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿»þÂå¡×¤¬°ã¤¦¤³¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°ã¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡Ä¡ÄÉô²¼¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤ò³è¤«¤»¡×¡ÖºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ(¼ÂÄ¾¡¦À¸¿¿ÌÌÌÜÅù)¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£ÀÎ¡×¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«¤é¤òÄã¤¯¸«Î©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¡Êµá¤á¤é¤ì¤ë¡ËÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê²ÁÃÍ´Ñ¡Ë¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ä¼ÂÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òìÊ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢Â¿ÍÍÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡Ö¥ë¡¼¥ë(µ¬Î§¡¦µ¬ÈÏÅù)¡×¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¶¦Í²½¡×¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡ÄÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÉô²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÖÅÙ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤Æº£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÉþÌ³µ¬Î§¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¤ò³°Â¦¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¹¶·â¤ÎÌ·Àè¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉþÌ³µ¬Î§¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ä´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄê¤á¤ë¹ÔÆ°´ð½à¤ä¥Þ¥Ê¡¼¡¢¶ÐÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»ØÉ¸¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉô²¼¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤Ù¤Îà¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤½¤ì¤È¤â¡ÖÃ±¤Ê¤ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ÃÆ£ µþ»Ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
H¡¦R¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥É¥³¥é¡Êcredocara¡ËÂåÉ½¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æü¾¦´ä°æ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¦ÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡£1998Ç¯¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¡¢2000Ç¯¤ËÆÈÎ©³«¶È¡Á¸½ºßH¡¦R¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¹Á¶èÀ¾¿·¶¶¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê·Ð±Ä¡Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·¡¢´ÉÍý¿¦ÁªÈ´¡¦¾º³Ê¿³ºº»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Éô²¼°éÀ®¤ÎÁêÃÌ¡ÊÌÌÃÌ¡Ë¤ò¼õÂ÷¡£Ç¯´ÖÌó100Æü¡Ê20Ç¯´Ö¡Ë¡¢Ìó2Ëü¿ÍÂÐ±þ¡£¸½ºß¡¢¸¦½¤¹Ö»Õ¤ª¤è¤Ó¿Íºà¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØZÀ¤Âå¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¾å»Ê¡¡·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:²ÃÆ£ µþ»Ò)
