25日に開幕するワールドシリーズ

世界一を決めるワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕する。すでにチケットが争奪戦に。価格が変動制となっているチケットの価格は急騰。最低価格は11万円となっており、ファンが悲鳴をあげている。

今年のシリーズは第1戦、2戦がトロント、第3戦から5戦までがロサンゼルス。第6戦、7戦がトロントで行われる。ブルージェイズは32年ぶりのワールドシリーズなだけに注目度は一層高く、22日（同23日）時点ではロサンゼルスの試合が最低価格750ドル（第4戦：約11万3900円）という中で、トロントでの5試合は最低価格が875ドル（第1戦：約13万2900円）となっている。

米スポーツビジネス起業家のジョー・ポンプリアーノ氏のXでの投稿によれば、トロントでのチケット最低価格は歴代ホームゲームの中で「最高記録となる」という。

この投稿にファンからは「ブルージェイズファンにとっては人生に一度とも言えるイベントだからね」「ヤバい」「トロントはスポーツの熱が高い街だ」「高すぎる！」「ブルージェイズにとっては久しぶりのワールドシリーズだ」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）