プロ野球のドラフト会議が23日に東京都内で行われ、JR東日本の郄橋輶慶内野手（23）がソフトバンクにドラフト5位で指名された。身長186センチ、体重92キロと恵まれた体格から長打を繰り出す将来の大砲候補。都内の同社で行われた会見に出席した郄橋は「打者である以上、主要タイトルは全部取りたい」と意気込んだ。

名前が呼ばれた瞬間、安堵（あんど）の表情を浮かべた。「呼ばれた瞬間は監督も部長も喜んでいただいたのでほっとした」。

3人兄弟の末っ子。茨城・明秀学園日立高出身で、卒業後は中大に進んだ。だが、4年時にプロ志望届を提出するも指名漏れを経験。それでもプロの道を諦めることはできず、卒業後は社会人野球の名門、JR東日本の門をたたいた。

同社では入社1年目から4番を任された。「レベルの高い環境でできたので、技術もそうだけど考えながら野球をできるようになった」。粗削りだった打撃を2年間で磨き続け、持ち前の長打力だけでなく、コンスタントに安打を打てるようになった。

同社ではマーケティング部に所属。利用客増進のためにまい進してきた。それだけに同僚らからは喜びとともに嘆きの声も漏れた。「午前中に練習して大変なはずなのにいつも笑顔で出社してきて。こっちが励まされるんです。（ドラフト指名は）うれしいんですけど、寂しいですね」。グラウンドで見せる真剣なまなざしとは裏腹に普段は笑顔を絶やさず、周りを思いやる優しい心を持つ。

会見でどんな選手になりたかを問われると、郄橋は「チームを勝たせられる選手になりたい」と言い切った。来年からは福岡のファンに笑顔を届ける。（大橋昂平）