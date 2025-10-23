桐生市在住で「現代の名工」の刺しゅう画家、荒木千恵子さんの作品展が栃木県宇都宮市の金融機関で開かれています。

この作品展は足利銀行の創業１３０周年の記念事業の一環として開かれたもので、荒木さんの刺しゅう画やパステル画、水彩画が合わせて４２点並びます。

足利銀行は両毛地域の織物産業を支えようと１８９７年に初めての支店を現在の桐生市に設けていて、荒木さんの作品を紹介し文化の振興につなげようと企画されました。ことしは荒木さんにとっても創作活動７０周年の節目の年で、会場には数十年前に製作した作品をはじめこの展示会のためにつくられた新作も展示されています。

２２日には荒木さんと足利銀行の清水和幸頭取が出席して作品の贈呈式が行われました。贈られたのは夕暮れ時の川に浮かぶボートを描いた「黄昏のヴェネチア」です。創作のために１週間ヴェネチアに滞在したということで中世の遺産が残るヴェネチアの歴史へのロマンが感じられる作品です。

式で荒木さんは、「自分の色」と話す紫色の糸を中心に、約２００種類の絹糸を使って製作したことを紹介し、清水頭取は熱心に耳を傾けていました。「現代の名工荒木千恵子作品展」は、来月１１日まで宇都宮市の足利銀行本店で開かれています。