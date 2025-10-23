オリックスにドラフト1位で指名された延岡学園高の藤川敦也は、尊敬する父との約束を果たし、思いがこみ上げてきた。「約束は守れたよと伝えたい」―。18歳の誕生日を最高の形で祝福した。

父の真一さんの影響で福岡県飯塚市の穂波東小1年から野球を始めた。毎日一緒にキャッチボールをするのが日課だった。ただ小学4年の時に、真一さんが病気で他界。悲しみに暮れる中、脳裏から離れなかった言葉がある。

「プロに行け」―。父の口癖だった。その夢をかなえることが目標になった。親元を離れ、強豪の延岡学園高を選んだ。元オリックスの山本由伸（ドジャース）を育てた森松賢容部長の下、練習に励んだ。2年春に自己最速となる153キロを計測。真っすぐと切れのあるスライダーが武器で、九州ナンバーワンの呼び声高い剛腕に成長した。

「敦也」の名前は、両親がヤクルト元捕手の古田敦也のファンだったことが由来。母の七恵さん（54）には「僕が野球をするために、自分に合わせた生活をしてくれた。ありがとうといいたい」と感謝した。

「3年後にしっかりとローテーションを守れるようになり、日本一の投手となりたい」。父との約束を果たした九州の剛腕が、プロの舞台でさらなる恩返しをする。（浜口妙華）