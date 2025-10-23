プロ野球のドラフト会議が開かれ、健大高崎高校からは、石垣元気投手と佐藤龍月投手左右のダブルエースが上位指名を受けました。

プロ野球・パリーグの千葉ロッテマリーンズから１位で指名された石垣元気投手。健大高崎では初めての１位指名となりました。石垣投手は北海道出身で１年生春から公式戦に登板。今年夏の県大会決勝では、リリーフで登板し４イニングをパーフェクトに抑えるなど好投を見せました。最速１５８キロのストレートと落差のあるフォークボールでプロの世界に挑みます。

健大高崎からはもう１人。左ひじの靭帯を修復する手術から完全復帰した佐藤龍月投手。石垣投手と同じパリーグのオリックスから３位指名を受けました。ともにスーパールーキーとして健大高崎に入学した２人。２年生だった去年春は、チームを県勢初のセンバツ優勝に導きました。今度は、同じパリーグで切磋琢磨します。

このほか、前橋育英高校出身で中央大学の皆川岳飛選手が巨人から４位指名を受けました。皆川選手は大学１年の春からレギュラーに定着、走攻守そろった外野手です。前橋育英の３年時には、キャプテンで４番を務めていました。

また、桐生第一高校出身で東農大北海道オホーツクの神宮僚介投手が阪神の育成１位。県内関係はあわせて４人がドラフト指名を受けました。