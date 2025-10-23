俳優の堤真一さん（61）が22日、東京・六本木で行われた、映画『旅と日々』のジャパンプレミア上映イベントに、共演したシム・ウンギョンさん（31）、河合優実さん（24）、郄田万作さん（18）らと登壇。出演オファーが来たときのエピソードを明かしました。

映画『旅と日々』（11月7日全国公開）は、つげ義春さんの漫画『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』が原作。行き詰まった脚本家が、旅先での出会いをきっかけにほんの少し歩みを進める姿を描いたロードムービーです。監督は、『ケイコ 目を澄ませて』（2022年）、『夜明けのすべて』（2024年）など、作品を発表するごとに国内の映画賞を席巻し、これまでベルリン国際映画祭に3作を出品してきた三宅唱さん（41）がつとめました。

堤さんは、本作の出演オファーが来たときのことを振り返り「まず脚本を読んで山形の庄内弁をしゃべってるんですけど、なんで僕にオファーが来たのかなと思って。関西系の人間なんで東北弁やるのは初めてだったんです」と驚いたことを明かしました。

そして、当時三宅監督と交わした会話について「（堤さんが）“監督、この山形弁はなんちゃってな感じでいいんですか”と言ったら（三宅監督が）“ガチでやってください”って言われて。そこから“とにかくはやく方言テープをください”と（頼んで）。それで一度もらったのがちょっとお芝居がかった方言テープだったので、“もう一回素の感じのをください“と（頼んだ）。あんなに自分のセリフを勉強したことがないくらい勉強しました」と、方言に苦戦したことを明かしました。