「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

阪神から２位で指名された谷端将伍内野手（２１）＝日本大＝は試合終了から約３０分後に運命の瞬間を迎えた。

この日は等々力球場で行われた東部２部の専修大戦に「３番・二塁」で出場。試合中にドラフト会議が始まった。「時計は本当に見ないでおこうと思ったんですけど、（１７時を知らせる）音楽が鳴ったので見ちゃいました」と苦笑い。「あまり考えないようにしていたんですけど、やっぱり少しは意識しました」と話したが、試合では３安打１打点に好守も見せていた。

「冗談だと思うんですけど」と前置きしながら、先週片岡監督から「（ドラフト当日の）試合は出なくていいだろう」と言われていたことも明かした。それでも「自分はもう出たかったので」と“志願”の出場。「最後ちゃんと後輩たちに残していくために、明日も頑張ります」と２４日も行われる試合に向け意気込んだ。

指名時は会見場でスマホ越しに見守っており「まずはほっとした気持ちとスタートラインに立ったっていう気持ちです」と笑顔。「一年目は開幕１軍で、新人王をとることが目標。長く野球をしたいので２０００本安打も目標に頑張りたい」と意気込みを語った。