お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が23日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。働いていたイタリアンレストランが潰れた理由を明かした。

番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!」にゲスト出演したハライチ。今回は「危険!超・超高額メニューはどれ!?ドボンゴチ」と題して、海鮮イタリアンのお店で行われた。

進行の羽鳥慎一アナウンサーから「イタリアンです。いかがでしょう?」とハライチらに質問。これに岩井は「僕、イタリアンのレストランで働いてたことあります」と自信があるとした。

岩井がイタリアンレストランで働いていたことにレギュラーメンバーからは「えぇ!?」「意外!」と驚きの声。岩井は続けて「そのレストランが…オーナーがワイン盗んでいたことが発覚して…潰れたんです」と苦笑いしながら告白した。

相方・澤部佑が「盗んだワインをお店で出してた」と、自身のお店で出していたワインではなく、ほかの場所から盗んでいたことを補足。岩井は「ある日、店に行ったら料理長が新聞開いてて“見てみろ!オーナーが写ってるぞ”って」と当時を振り返った。