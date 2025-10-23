新日本プロレスは23日、東京・後楽園ホールで「SUPER Jr.TAG LEAGUE2025」が開幕した。

メインは前年覇者の藤田晃生、ロビー・イーグルス組がKUUKAI、エル・デスペラード組と対戦。互いに激しい連係で相手チームの力をそいでいく。10分すぎ、デスペラードは藤田にギターラ・デ・アンヘル（変形サイドバスター）でカウント2。藤田も逆水平などを見せ、クラーキーキャットで攻めるもあと1歩でロープへ逃れた。19分46秒、合体技のThe InterceptorからイーグルスがKUUKAIを片エビ固めで下し、連覇へ白星発進した。

勝った藤田はバックステージでは「史上最年少での連覇見たいだろ。ジュニアはいろいろ言われてるな。でも俺が面白くするから楽しみにしてろよ」と胸を張る。「ジュニアタッグリーグ初戦だけど分かるだろ。俺とロビーが一番だ。胸張って言ってやる。今年も俺たちが獲るぞ」と意気込んでいた。

敗れたエル・デスペラードは「きょうはあっちがそんだけの完成度だった。始まったばかり、たまたまだよ」と巻き返しを誓った。