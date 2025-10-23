「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

最速１５５キロ右腕の冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝は、ロッテからドラフト５位指名を受けた。

名前が呼ばれると、立ち上がってガッツポーズ。チームメートと抱き合って喜び、椅子に腰を下ろして「良かった」と笑顔がはじけた。チーム合宿所の食堂。チームメートが夕食を取る中で中継が始まったが、指名の頃には全員が食事を終えていた。少し重苦しい雰囲気が流れる中での指名だった。

冨士は「うれしくて、まだフワフワしていています」とほっとした表情で語った。「ロッテは応援がすごい。ファンの方、子どもたちに名前を覚えてもらえるようになりたい。先発で頑張りたい」と、開幕一軍を目標に掲げた。

大宮東高では無名。平成国際大では３年秋の関東学園大戦でノーヒットノーランを達成するなど注目を集めたが、腰のケガなどがあり、無念の指名漏れに終わっていた。２年越しのリベンジを果たした右腕。「故障しないように体を強くした。真っすぐが武器です」と語った。最速１５５キロの直球に加え、社会人でフォーク、カーブを覚え投球の幅が広がった。

弟の大和は昨年ドラフトで育成１位指名を受け西武に入団。冨士は「弟が早く支配下になって、１軍で投げ合いたい」と夢を語った。