富山県黒部市出身の福山里帆さん（２５）の実父で、準強姦（ごうかん）罪に問われた県内在住の無職大門広治被告（５４）に求刑通り懲役８年の実刑判決が言い渡された。

福山さんは２１日夕、富山市内で記者会見し、「やってきたことが認められて、ホッとしている」と心境を語った。（原中翔輝）

「主文。被告人を懲役８年に処する」

午後４時、富山地裁。梅沢利昭裁判長が証言台の前の大門被告を見据えながら判決文を読み上げた。遮蔽（しゃへい）板に隔てられた空間にいた福山さんは、安堵（あんど）の表情で聞き入った。

梅沢裁判長は、大門被告が福山さんの抵抗を意に介さず繰り返し性的暴行をしたことなどで、福山さんが「異常事態を一人で抱え込まざるを得なくなって心理的に追い込まれた」と指摘した。起訴事実の性暴力があった２０１６年８月には、福山さんは物理的、心理的に抵抗が著しく困難な「抗拒（こうきょ）不能」の状態だったと認めた。

また、大学進学を希望した福山さんには、大門被告の経済的支援が必要だと被告が認識していたことからも、被告は福山さんが抗拒不能だと認識していたと指摘。準強姦の故意があったと結論づけた。無罪を主張し続けた被告側を「被害者を愚弄（ぐろう）する不合理な弁解に終始した」などと非難した。

福山さんは判決後、記者会見を開き、判決への受け止めを「認められて、安心している」と語った。一方、「人生で思い出し、落ち込む機会があるし、何よりも普通の家族関係は望めない」と複雑な胸の内を明かした。

福山さんが実名や顔を明らかにしたのは、家庭内で性暴力を受ける人たちが声を上げられる社会に変えたいとの思いからだった。

福山さんは夫の佳樹さん（４４）と９月１８日、一般財団法人「Ｓｅｃｏｎｄ（セカンド） Ｂｉｒｔｈｄａｙ（バースデー）」を設立した。家庭内での性被害に苦しむ若者たちが刑事告訴に踏み切れるよう、裁判期間中の生活費を支援し、精神面でも支える。

「子どもが虐げられず、勉強や部活動に励み、青春を明るく楽しめるようになればうれしい」と語った。

大門被告の弁護側は報道陣に「コメントすることはない。（控訴するかは）決めていない」と話した。

被告、真摯な態度なく

「実の父との性交を積極的に望むはずがない」――。

物的証拠が乏しい中、裁判所は証言の信用性を丁寧に評価して、有罪を導いた。

公判では被告が自己保身に終始し、福山さんをさらに傷つけた。被告は福山さんが性交に積極的な時もあったと発言。弁護側は「世間の耳目を集めるために悲劇的なシナリオを描き、誇張証言している」と福山さんを非難した。

被告の無罪主張を踏まえても、娘の人生を守るべき立場として、もっと真摯（しんし）な態度をとるべきだったのではないか。

性犯罪を巡っては厳罰化や条文の明確化が進む一方、今回の公判では、被害者が声を上げづらい現状も露呈した。法廷でも傷つけられる可能性がある被害者を守るため、たゆまぬ議論が求められる。（吉武幸一郎）