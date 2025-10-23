◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ウエスタン・リーグに加盟して２年目のくふうハヤテから今年はドラフト指名はゼロに終わった。昨年は早川太貴投手が阪神育成３位でプロ入りしたが、今年は名前が呼ばれなかった。ドラフト会議開始から池田省吾社長（５１）と調査書が届いた最速１５８キロ右腕の宮路悠良投手（２６）、仲村来唯也内野手（２５）が報道陣と同じ部屋で最後まで見守ったものの、「吉報」は届かなかった。

ドラフト終了後、一人で会見に臨んだ池田社長は「めちゃくちゃ悔しい」と、肩を落とした。「昨年よりも候補者は出せていたので、もしかしたら、と思ったけど、ドラフトの難しさを感じた」と、落胆の表情。しかも、同時期に加盟したオイシックス新潟が支配下１人を含め、計３人が指名されただけに余計、悔しさが募った。

１軍のチームを持たないハヤテにとって、球団の価値を高めるにはドラフト指名される選手を輩出するかは最大のテーマ。同社長は来季以降のチーム作りに触れ、「もっと若手の育成を考えないといけない」と、話し、今回のドラフトで指名漏れした選手の獲得を目指していくことを明言した。