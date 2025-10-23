沢井美優“セーラー戦士”ショット「また集まれたらうれしい」
俳優の沢井美優が23日、自身のインスタグラムを更新。“セーラー戦士”集合ショットを公開した。
【写真】仲の良さが垣間見える“セーラー戦士”集合ショット
2003〜04年に放送されたドラマ『美少女戦士セーラームーン』は、沢井（セーラームーン／月野うさぎ役）、泉里香（セーラーマーキュリー／水野亜美役）、北川景子（セーラーマーズ／火野レイ役）、安座間美優、（セーラージュピター／木野まこと役）小松彩夏（セーラーヴィーナス／愛野美奈子役）という顔ぶれだった。現在でも交流が続いており、定期的に“戦士会”を開いて話題を集めている。
沢井はこの日「お誕生日でした。たくさんのお祝いのお言葉をありがとうございます。心のこもったメッセージに、ほっこりあたたかい気持ちになりました。みなさんにも笑顔あふれる素敵な日々が訪れますように。七夕じゃないけど、お誕生日だしお願いごとのように…笑。またみんな（＆こどもたち）で集まれたらうれしいな」と写真を添えて投稿した。
【写真】仲の良さが垣間見える“セーラー戦士”集合ショット
2003〜04年に放送されたドラマ『美少女戦士セーラームーン』は、沢井（セーラームーン／月野うさぎ役）、泉里香（セーラーマーキュリー／水野亜美役）、北川景子（セーラーマーズ／火野レイ役）、安座間美優、（セーラージュピター／木野まこと役）小松彩夏（セーラーヴィーナス／愛野美奈子役）という顔ぶれだった。現在でも交流が続いており、定期的に“戦士会”を開いて話題を集めている。
沢井はこの日「お誕生日でした。たくさんのお祝いのお言葉をありがとうございます。心のこもったメッセージに、ほっこりあたたかい気持ちになりました。みなさんにも笑顔あふれる素敵な日々が訪れますように。七夕じゃないけど、お誕生日だしお願いごとのように…笑。またみんな（＆こどもたち）で集まれたらうれしいな」と写真を添えて投稿した。