ºë¶Ì½Ð¿È¤ÎËÙ±Û·¼ÂÀ¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ¾Éð¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×4Ç¯Á°¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤«¤éÌ´¤Ä¤«¤à
¢£¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡Ê23Æü¡¢¿·¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û12µåÃÄÁ´Áª¼ê116¿Í·èÄê¡ªºÇÂ¿7°Ì»ØÌ¾¤Ï5µåÃÄ¡¢°éÀ®¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬8¿Í»ØÌ¾
¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢MAX157¥¥í¤Î±¦ÏÓ¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀ¡Ê22¡Ë¤¬À¾Éð¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
4Ç¯Á°¤Î¹â¹»»þÂå¤Ë»ØÌ¾Ï³¤ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌ´ÉñÂæ¤ØÄ©¤ó¤À¡£ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¤ÎËÙ±Û¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀ¾Éð¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤¤¤ËÄÏ¤ó¤À»ØÌ¾³ÍÆÀ¤Ë¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¡¢Åö»þ¡¢À¾Éð¤Î½½µµ·õÅê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ë¤³¤½Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢3Ç¯»þ¤â¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤À¤¬¹â¹»3Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢Æ±¤¸²ÖºéÆÁ±É¤«¤é¤ÏÌ£Ã«ÂçÀ¿¤¬ÃæÆü¤Ë4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÙ±Û¤ÏÃç´Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£»ØÌ¾Ï³¤ìÄ¾¸å¡¢Ì£Ã«¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È·ÈÂÓ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡ÖÂç³Ø¤«¤é1°Ì¤ÇÍè¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢1°Ì»ØÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈâ¤ò¼«¤é³«¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¹â¹»»þÂå¡¢4Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é4Ç¯¸å¤Îº£Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æËý¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¡¢²óÅ¾¿ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µåÃÄÂ¦¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¿·¿Í²¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ËÙ±Û·¼ÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤³¤· ¤±¤¤¤¿¡Ë
2003Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£¿ÈÄ¹184cm¡¢ÂÎ½Å96Ô¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¡£²ÖºéÆÁ±É¹â¹»¤Ç¤Ï1Ç¯¤Î5·î¤Ç138Ò¤ò·×Â¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÇÂ®147ÒÀ®Ä¹¡£2Ç¯½©¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯¤Ï¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê³Ø¸å¤Ï1Ç¯¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤«¤é½Ð¾ì¡£Âç³Ø2Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ÇÈó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é164Ò¤ò·×Â¬¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎºÇÂ®¤Ï157Ò¡£º£Ç¯6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£º£½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÌ¤ÅÐÈÄ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï½Õ¤ËÂ³¤¯2µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
