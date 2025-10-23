元カノと別れたことを引きずっている男性は、案外多いのではないでしょうか？ ただ自分だけでなく、家族もショックを受けていることもあるようです。今回は、彼女と別れたら家族にこっぴどく叱られた話をご紹介いたします。

別れたら家族に叱られた

「家族は元カノのことをすごく気に入っていたんです。元カノを連れて実家に行くと、みんな大歓迎で、特に父親なんて家庭菜園の野菜を食べてもらうことがうれしくて張り切って世話してたっけな。元カノも『お義父さんの作る野菜が大好きです！ ありがとうございます！』とか言うから、かわいがられていたんでしょうね。姉も元カノを気に入っていたから、2人でランチとかにも行ってたらしいです。でも正直俺は野菜のやりとりなんておばさんみたいだな、とバカにしていました。

そんなあるとき、マンネリ化もあって元カノに対する気持ちは冷めていき、浮気をしました。浮気がバレてフラれたら、なんと家族から『あんなにいい子いないよ！』とこっぴどく叱られて、半年ほど家に入れてもらえませんでしたよ。家族が認めるくらいの子を、俺は傷つけて失ってしまったのだと後悔しましたね……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 家族が気に入ってくれてたなら結婚の話もとんとん拍子に進みそうだったのに、浮ついた気持ちのせいですべてを失ってしまったようです。自分のしたことを、しっかり反省してほしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。