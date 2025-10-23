上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールト、ELが悪天候で2時間繰り上げに…試合中止の可能性も
FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは22日、23日に行われるUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節・パナシナイコス戦の試合時間が変更することを発表した。当初は午後6時45分(日本時間24日午前1時45分)だったが、午後4時半(日本時間23日午後11時半)に変わった。
開始時間が2時間15分早まった理由は、天候によるもの。23日夜に時速100km〜120km以上の突風をともなう嵐「ベンジャミン」の接近が予想されており、試合に影響を及ぼすためだという。欧州サッカー連盟(UEFA)とフェイエノールトが協議した結果、変更が決まった。
なお、現地メディアは今後試合自体が中止になる可能性もあると伝えている。
