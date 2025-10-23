冷たい態度を見せないのは本気だから？男性が本命にだけ“しない行動”
男性は、本命女性の前では“やらないこと”が増える生き物。そこで今回は、そんな“しない行動”からわかる、男性の本気度について解説します。
冷たくしないのは“嫌われたくない”から
軽い恋ほど、気を引くために冷たくしたり、あえてそっけなくしたりするもの。でも、本命に対して男性はそんなリスクは取れません。「嫌われたくない」「距離を置かれたくない」と思うから、自然と優しい言葉や態度が増えるんです。
からかわないのは“尊敬と本気”の証
好きな女性を茶化して笑いを取る男性もいますが、一般的に男性は本命の前ではその軽さが消えます。「ちゃんと向き合いたい」「軽く見られたくない」という気持ちが働くからです。冗談よりも真面目な話をしようとしたり、あなたの意見をじっくり聞いたりするでしょう。
話を流さないのは“本音を知りたい”から
本命の女性には、どんな小さな会話もおろそかにしません。「それってどういう意味？」「大丈夫だった？」と聞き返すのは、女性の本音を理解したいから。興味がない相手なら流して終わる話題も、きちんと拾ってくれます。
冷たくしない、からかわない、話を流さない。これらはすべて、男性の“本気サイン”とみて間違いありません。恋の本音は、言葉よりも「しない行動」にこそ表れるものですよ。
