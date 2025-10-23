密かにイライラ…。男性が「自己中」と感じる女性の言動

写真拡大


何気なくやっている行動が、気になる男性をイライラさせていることも。

特に気をつけたいのが、「自己中」と思われかねない言動です。

そこで今回は、そんな男性が「自己中」と感じる女性の言動を紹介します。

全然話を聞いてくれない


男性との会話中、男性の話に耳を傾けるようにしていますか？

意外と男性は「話を聞いてもらいたい」と思っているものなので、全然話を聞いてくれず、自分の話をするばかりという女性のことを「自己中」と感じてしまします。

会話相手の男性に好印象を持ってもらいたいなら、できるだけ聞き手に回ることを意識しましょう。

奢ってもらうのが当たり前という態度


気になる男性と食事に出かけた際、お会計の際に奢ってもらうのが当たり前という態度をしていると「自己中」と思われやすいです。

もちろん男性がご馳走してくれるような状況であっても、多少は会計のことを気遣う雰囲気を出すことは大切。

そして、男性がご馳走してくれたなら、きちんと感謝の言葉を伝えるようにしましょう。

いろんな男性に思わせぶりな行動をする


気になる男性に対してだけでなく、他の男性にもいい顔をしてしまいがちという女性は要注意。

いろんな男性に思わせぶりな行動をしていると、気になる男性の目には「とにかくモテたいんだな」と自己中な感じに映ってしまいます。

また、「彼女は誰にでもそういう感じなんだ」と求愛行動にさえ気づいてもらえなくなる可能性大です。

このように自己中な印象を与える言動を気づかずにやっていると恋のチャンスを失う可能性が高くなってしまうので、注意していきましょうね。

🌼こんな女はイヤだ。男性が「恋人関係になれない」と感じる瞬間