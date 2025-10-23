追われるのは“理由”がある。恋愛上手な女性が無意識にやっている「行動習慣」
「どうしてあの子ばかりモテるんだろう？」思ったこと、きっと一度はあるはず。でも、恋愛上手な女性がしていることは特別なテクニックではありません。彼女たちは無意識に男性を惹きつける行動を日常の中で自然にやっているんです。そこで今回は、そんな追われる女性に共通する「行動習慣」を紹介します。
恋愛を最優先にしない
恋愛上手な女性は、毎日を恋愛絡みのことで埋めません。自分の時間をちゃんと持つことで、男性から「彼女のことが気になる」と思わせるのです。趣味や友達との時間も大切にしていて、恋だけに依存しないバランス感覚がある。姿勢が、結果的に男性を追わせることにつながります。
返信が早すぎず、でも遅すぎない
連絡の温度感も大事なポイントですが、恋愛上手な女性ほどLINEの返信が絶妙に心地いいのです。即レスではないけれど、待たせすぎない。男性に「いつ返ってくるんだろう？」という小さなドキドキを無意識に演出しています。
自分の気持ちを言葉で伝えられる
自分の気持ちを「言わなくても分かってほしい」ではなく、「ちゃんと伝える」ことができるのも恋愛上手な女性の特徴の１つ。感情をため込まず、素直に言葉にできる女性は、男性にとって一緒にいて安心感があります。無理に我慢しないし、一方的に男性を責めることもしないというバランス感覚が、男性を「他の女とは違う」という気持ちにさせていくのです。
恋愛上手な女性は、完璧でも小悪魔でもなく、自分をちゃんと大切にしているもの。そんな姿勢でいられるようになると、確実に恋の流れは変わっていきますよ。
🌼ぜってー性格悪いよな…。男性から「避けられる女性」の共通点