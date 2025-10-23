座ったままで下腹スッキリ！１日１分【腹直筋×腸腰筋を同時に鍛える】簡単エクササイズ
下腹を引き締めたいけれど、腹筋運動はキツくて続かない…。そんな人にぴったりなのが、椅子に座ったままできる簡単エクササイズ【ニーレイズワンレッグ】。お腹の表層にある「腹直筋」と、インナーマッスルの「腸腰筋」を同時に刺激し、たるみやすい下腹に効率よくアプローチできます。１日１分程度でできる“ながらエクササイズ”で、スッキリ引き締まったお腹をめざしましょう。
ニーレイズワンレッグ
（１）背筋をまっすぐ伸ばして椅子に浅く腰かけ、片脚を前方に伸ばす
（２）背筋をまっすぐ伸ばしたまま、伸ばした脚のひざを曲げながら胸に近づけていく
（１）〜（２）の脚の曲げ伸ばしを１回とカウントし、“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背筋をまっすぐ伸ばしたまま行うこと」、「脚をひざから胸に近づける（胸からひざに近づけない）こと」の２つがポイント。ぜひ習慣化して、理想のフラットなお腹を手に入れてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
