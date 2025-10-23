男性との距離が自然に縮まる。追わせる恋愛が上手い女性の「特徴」
好きな人ができると、つい頑張ってアピールしたくなるもの。でも、“追わせる恋愛”が上手い女性ほど、男性のペースに合わせすぎず、心地よい距離を保ちながら「また会いたい」と思わせる空気を作っているものです。そこで今回は、そんな追わせる恋愛が上手い女性の「特徴」を紹介します。
無理して男性に合わせない
追わせ上手な女性は「自分の世界」をちゃんと持っています。仕事や趣味、友人との時間を大切にしているから、恋愛に依存しない。そんな自立した雰囲気が、男性の「もっと知りたい」「近づきたい」という欲求を刺激するのです。
話の“受け止め方”がうまい
男性は話を聞いてもらうより、“理解してもらえた”と感じると心を開くもの。「それわかる」「頑張ってるね」などの共感フレーズで軽く受け止めると、会話が心地よく続きます。逆にアドバイスをしすぎると、男性はプレッシャーに感じてしまうこともあるので注意しましょう。
控えめだけど印象的なリアクション
追わせ上手な女性は、ほんの少しの特別感を演出するのが上手。例えば、SNSやLINEでは、あえてリアクションを絞って。丁寧に返すことで男性の印象に残ります。これはリアルでも同じ。どんな時も愛想良くするのではなく、ここぞの場面で笑顔を返すことを意識しましょう。
追わせる恋愛が上手な女性は、“頑張らないのに惹かれる存在”。そんな女性をめざすなら、まずは今回挙げた３つを日頃から意識的に実践してみてくださいね。
